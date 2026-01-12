Скидки
Максим Бориско назвал победы над «Спартаком» самыми памятными в первой части сезона РПЛ

Максим Бориско назвал победы над «Спартаком» самыми памятными в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Голкипер «Балтики» Максим Бориско назвал победы над московским «Спартаком» самыми памятными в первом круге текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. «Балтика» обыграла «Спартак» в матче 2-го тура (3:0) и 17-го тура (1:0).

«Самые запоминающиеся матчи первой части — две победы над «Спартаком». Это дорогого стоит. Тем более второй матч мы выиграли у себя дома, играя в меньшинстве. А вообще, для меня это первый полноценный сезон, поэтому каждый матч особенный», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице.

