Дмитрий Баринов проходит медосмотр с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов проходит медосмотр вместе с железнодорожниками в одной из столичных клиник на фоне слухов о возможном переходе в ЦСКА. Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 37 очков по результатам 18 проведённых игр.

