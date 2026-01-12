Скидки
Футболист отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после окончания отпуска

Комментарии

Доминиканский футболист Эдарлин Рейес отказался возвращаться в тульский «Арсенал» после окончания отпуска, несмотря на действующий контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала». Тульский клуб намерен оштрафовать игрока.

«Уважаемые болельщики! Команда приступила к сборам в Турции. Мы хотим оперативно и открыто сообщить вам о возникшей ситуации, чтобы избежать распространения слухов. Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрёл для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.

«Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений. В настоящий момент мы ведём переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — сказано в сообщении пресс-службы «Арсенала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

