Главная Футбол Новости

Полузащитник «Пари НН» Ермаков охарактеризовал стиль футбола Шпилевского

Футболист «Пари НН» Никита Ермаков охарактеризовал стиль футбола главного тренера команды Алексея Шпилевского. Напомним, Шпилевский возглавил нижегородцев прошлым летом.

«Стиль Шпилевского я бы описал как высокоскоростной футбол с высоким прессингом, в котором должны быть драйв и азарт. Мы не должны уставать, нужно перебегать соперника. Привыкнуть к этому было не очень трудно. Наоборот — интересно. От каждого тренера ты что-то берёшь, какую-то изюминку. Да и мне приятно играть в атакующий футбол, пока молодой, здоровье есть, хочется играть в это», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

