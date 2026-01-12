Полузащитник «Пари НН» Ермаков охарактеризовал стиль футбола Шпилевского

Футболист «Пари НН» Никита Ермаков охарактеризовал стиль футбола главного тренера команды Алексея Шпилевского. Напомним, Шпилевский возглавил нижегородцев прошлым летом.

«Стиль Шпилевского я бы описал как высокоскоростной футбол с высоким прессингом, в котором должны быть драйв и азарт. Мы не должны уставать, нужно перебегать соперника. Привыкнуть к этому было не очень трудно. Наоборот — интересно. От каждого тренера ты что-то берёшь, какую-то изюминку. Да и мне приятно играть в атакующий футбол, пока молодой, здоровье есть, хочется играть в это», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.