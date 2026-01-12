Бывший глава совета директоров «Локомотива» обвинён в организации заказных убийств

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах, в котором также фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что в деле, помимо Липатова и Цимбаева, есть ещё один обвиняемый по фамилии Рамазанов. Согласно данным столичного суда, Липатова и Цимбаева арестовали в апреле прошлого года, Рамазанова отправили в СИЗО в ноябре 2024 года.

Сергей Липатов занимал пост президента ФК «Локомотив» с 2002 по 2010 год. Кроме руководства московским клубом, Липатов занимал пост председателя совета директоров «Транстелекома» и был совладельцем «Межтрастбанка».