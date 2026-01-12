Скидки
«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по Райану

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по Райану
Комментарии

Футбольный агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего «Васко да Гама» Райана, рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» делал предложение по его клиенту, но получил отказ. Ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить за 19-летнего бразильца более € 30 млн.

«Зенит» — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, но ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещё одну попытку? Не знаю», — приводит слова Луиза Роберто Зини Жуниора «Советский спорт».

Напомним, Райан — воспитанник «Васко да Гама». По данным СМИ, «Зенит» рассматривает этого игрока как один из ключевых вариантов усиления атакующей линии.

