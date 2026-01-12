«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» по Райану

Футбольный агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего «Васко да Гама» Райана, рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» делал предложение по его клиенту, но получил отказ. Ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить за 19-летнего бразильца более € 30 млн.

«Зенит» — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, но ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещё одну попытку? Не знаю», — приводит слова Луиза Роберто Зини Жуниора «Советский спорт».

Напомним, Райан — воспитанник «Васко да Гама». По данным СМИ, «Зенит» рассматривает этого игрока как один из ключевых вариантов усиления атакующей линии.