Игрок «Балтики» Саусь: мой прогресс — влияние Талалаева. Он нашёл мне позицию

Футболист «Балтики» Владислав Саусь отметил вклад в своё развитие со стороны главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Первая часть сезона прошла хорошо, команда идёт высоко, никто такого от нас не ожидал. Мы сразу с первых туров почувствовали, что можно давать бой и топ-командам, начали набирать очки. Сейчас надо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата и продолжить радовать болельщиков.

А личный прогресс — это влияние Андрея Викторовича. Он сыграл большую роль, нашёл мне позицию, где я начал прогрессировать и привлекать интерес от топ-клубов. Большое спасибо тренерскому штабу. Надеюсь, продолжим в таком же духе», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.