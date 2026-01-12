Ханс-Дитер Флик одержал пять побед в шести матчах против мадридского «Реала»

На счету главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика пять побед в шести матчах с мадридским «Реалом». Немецкий специалист возглавил сине-гранатовых в 2024 году. Прежде Флик работал в мюнхенской «Баварии», «Хоффенхайме» и в сборной Германии.

Накануне, 11 января, прошёл матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.

Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.