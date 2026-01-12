Ханс-Дитер Флик одержал пять побед в шести матчах против мадридского «Реала»
Поделиться
На счету главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика пять побед в шести матчах с мадридским «Реалом». Немецкий специалист возглавил сине-гранатовых в 2024 году. Прежде Флик работал в мюнхенской «Баварии», «Хоффенхайме» и в сборной Германии.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Накануне, 11 января, прошёл матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 праздновали сине-гранатовые.
Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 января 2026
-
11:17
-
11:10
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
10:06
-
09:45
-
09:36
-
09:34
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:18
-
08:00
-
07:55
-
07:45
-
07:15
-
06:00
-
05:55
-
04:50
-
04:19
-
03:47
-
03:21
-
02:58
-
02:45
-
02:38
-
02:22