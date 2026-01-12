Скидки
Батраков: в отпуске сходил на «Реал» — «Манчестер Сити» — хочется играть в таких турнирах

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков признался, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. По словам игрока, в отпуске он посетил матч общего этапа турнира между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити», который завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Отпуск прошёл отлично, жду начала сборов. В Европе был недолго, но получилось сходить на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Хочется играть в таких турнирах», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

