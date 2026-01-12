«Будет тяжело». Игрок «Локомотива» Батраков — о предстоящих сборах

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков высказался о предстоящих зимних сборах команды.

«Я уже знаю, что от нас требуют и что будет на сборах. Это хорошая подготовка. Будет тяжело, но все команды через это проходят — нужно терпеть», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.