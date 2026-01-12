Игрок «Локомотива» Батраков высказался об информации о возможном переходе Баринова в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на информацию о возможном переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Это только слухи. Отлично встретили Баринова, пообщались — всё хорошо», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач. «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.