Алексей Батраков: стать лучшим бомбардиром РПЛ — не первостепенная цель

Алексей Батраков: стать лучшим бомбардиром РПЛ — не первостепенная цель
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков высказался о целях и амбициях на ближайшее время.

«Надо хорошо поработать на сборах, улучшим аспекты, которых не хватало в первой части сезона. Мне тоже нужно расти, буду заниматься этим на сборах и стараться прибавлять. Стать лучшим бомбардиром РПЛ — не моя первостепенная цель. Если получится, буду рад, но команда для меня выше», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

