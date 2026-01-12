Скидки
Константин Тюкавин рассказал, как прошёл его отпуск

Константин Тюкавин рассказал, как прошёл его отпуск
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как провёл зимний отпуск. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 15 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

— Болельщики, привет, всем доброе утро. Мы на медосмотре, приехал одним из первых, чтобы поскорее всё пройти и поехать на очередную съёмку (улыбается). Вот. Отпуск прошёл, как всегда, классно. К сожалению, очень быстро, ещё хотелось бы отдохнуть, но пора работать, впереди тяжёлые сборы. Съездил на Мальдивы, потом долетел до Дубая, и в конце уже заехал на недельку в Киров к родственникам жены. Там и встретили Новый год. Дней пять назад вернулся в Москву, настроение отличное.

— Чем занимался в Кирове?
— Ездил на рыбалку, ходил в зал. Как всегда. Всё хорошо, всё спокойно.

— Все салаты съел?
— Так, немного, — сказал Тюкавин в опубликованном в телеграм-канале «Динамо» видео.

