Вадим Раков ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив» после нынешнего сезона

Футболист самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив» после нынешнего сезона. Раков выступает за «Крылья» на правах аренды.

— За «Локомотивом» иногда слежу, вижу новости в интернете, в телеграм-каналах.

— Твоя цель — вернуться в клуб?

— Есть желание показывать себя на максимум в «Крыльях», а дальше посмотрим, как всё сложится. Если буду хорошо себя показывать, забивать и отдавать, то, может быть, и вернусь, — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Раков провёл 11 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.