Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как провёл отпуск. Ранее появилась информация, что Баринов вскоре перейдёт в ЦСКА. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

«Я отдыхал на Мальдивах и великолепно подготовился к сезону. Я готов к возобновлению чемпионата. Мне ничего не мешало, я был сосредоточен на отпуске», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач. «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.