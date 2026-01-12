Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: «Локомотив» не выходил с новым предложением — видимо, я не заслужил

Баринов: «Локомотив» не выходил с новым предложением — видимо, я не заслужил
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу ситуации со своим будущим. Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с железнодорожниками на предложенных условиях (с уменьшением зарплаты) и согласился перейти в ЦСКА.

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Спросите у представителей. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие ещё вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли почему? Нет. Видимо, не заслужил», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 37 очков по результатам 18 проведённых игр.

Материалы по теме
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android