Испанский журналист — о победе «Барселоны» над «Реалом»: Хаби Алонсо спас свою шкуру
Поделиться
Испанский журналист Маноло Лама высказался о главном тренере мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча за Суперкубок Испании между «сливочными» и «Барселоной» (2:3).
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
«Единственный, кто может быть счастлив, — это Хаби Алонсо, потому что на кону стояла его работа. Сегодня на кону стояла работа Хаби Алонсо. Винисиусу нечего было терять. Мы говорили: «А что, если «Барса» разгромит их, что, если «Барса» их просто уничтожит?» Он спас свою шкуру до конца сезона. Только он может быть счастлив. Я никогда не понимал, почему большие команды радуются поражениям. Никогда не понимал. «Реал» Мадрид проиграл, и они не могут быть счастливы», — приводит слова Ламы Mundo Deportivo.
Комментарии
- 12 января 2026
-
12:43
-
12:39
-
12:37
-
12:30
-
12:28
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:11
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:57
-
11:51
-
11:26
-
11:17
-
11:10
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
10:06
-
09:45
-
09:36
-
09:34
-
09:01
-
08:45
-
08:30