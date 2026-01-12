Испанский журналист — о победе «Барселоны» над «Реалом»: Хаби Алонсо спас свою шкуру

Испанский журналист Маноло Лама высказался о главном тренере мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча за Суперкубок Испании между «сливочными» и «Барселоной» (2:3).

«Единственный, кто может быть счастлив, — это Хаби Алонсо, потому что на кону стояла его работа. Сегодня на кону стояла работа Хаби Алонсо. Винисиусу нечего было терять. Мы говорили: «А что, если «Барса» разгромит их, что, если «Барса» их просто уничтожит?» Он спас свою шкуру до конца сезона. Только он может быть счастлив. Я никогда не понимал, почему большие команды радуются поражениям. Никогда не понимал. «Реал» Мадрид проиграл, и они не могут быть счастливы», — приводит слова Ламы Mundo Deportivo.