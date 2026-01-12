Дмитрий Баринов: Николич говорил, что хочет видеть меня в АЕКе

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что экс-тренер железнодорожников Марко Николич хочет видеть его в греческом АЕКе.

«С Николичем периодически общаемся, это личное общение. Когда-то он говорил, что хочет видеть меня в АЕКе», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 37 очков по результатам 18 проведённых игр.