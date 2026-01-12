Ильзат Ахметов: в отпуске летаю в Бишкек, хочется солнца, а в Европе холодно

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, как проводит зимний отпуск.

— Многие футболисты в декабре выбираются в Европу, на матчи Лиги чемпионов. Как ты выбираешь место отпуска?

— Я обязательно летаю домой в Бишкек. Погреться тоже летал, стараюсь везде успеть.

— Европа не привлекает?

— Там холодно. Мне больше хочется побыть на солнце. А в Европе, конечно, есть стадионы, на которых хочется поиграть, потому что побывать-то побывали (улыбается). В отпуске просто хочется немного отдохнуть от футбола, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.