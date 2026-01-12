Скидки
Спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 90 лет

Спортивному обществу «Локомотив» исполнилось 90 лет
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» опубликовала поздравление всего спортивного общества железнодорожников, которому сегодня исполняется 90 лет.

«Спортивному обществу «Локомотив» — 90! 12 января 1936 года состоялось торжественное открытие спортивного общества, которое объединило железнодорожников страны. Именно с этого события мы начинаем ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД!

В 2026-м сходятся десятки важных дат в нашей истории: первые матчи, первые голы, первые трофеи, стадионы, выезды болельщиков, дни рождения знаковых личностей и многое другое. Всё то, что сформировало «Локомотив».

В течение года мы будем регулярно возвращаться к разным историческим вехам — в видео, публикациях и клубных проектах. В фокусе остаются и более ранние периоды, и последующие десятилетия: от первых железнодорожных команд и КОР до современных побед и международных турниров. С праздником!» — написала пресс-служба клуба.

