Главный тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги медосмотра команды

Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги медицинского осмотра команды. По словам специалиста, впечатления у него позитивные.

«Впечатления от медосмотра нормальные, позитивные. Каждый год я лично присутствую здесь, чтобы посмотреть на состояние ребят. Получим результаты тестов, а завтра команда улетает на сборы. Приступим к работе.

Есть допустимые значения лишнего веса, которые можно привезти с собой. Подробные данные получим позже. Мы акцентировали внимание на том, что надо отключиться от футбола и соскучиться, чтобы набираться сил. У нас было около двух недель чистого отдыха, дальше начались индивидуальные тренировки. Мы всё контролировали», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

