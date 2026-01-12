Мохамед Салах объяснил победу Египта над Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался по итогам матча 1/4 финала Кубка африканских наций с Кот-д'Ивуаром (3:2). Салах забил победный гол в этой встрече.
Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4' 2:0 Рабья – 32' 2:1 Абул-Фетух – 40' 3:1 Салах – 52' 3:2 Дуэ – 73'
«Мы стараемся и боремся, потому что любим свою страну и отдаёмся без остатка. Мы будет делать это и в дальнейшем. В матче с Сенегалом (в полуфинале турнира. — Прим. «Чемпионата») мы выложимся на 100%. Для меня важно видеть, что египтяне гордятся моими достижениями в футболе. Секрет победы? Мы играли с очень хорошим соперником, и каждый наш игрок отдал все силы. Вот и весь секрет», — приводит слова Салаха Transfer Sector в социальной сети X.
