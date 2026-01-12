Мохамед Салах объяснил победу Египта над Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался по итогам матча 1/4 финала Кубка африканских наций с Кот-д'Ивуаром (3:2). Салах забил победный гол в этой встрече.

«Мы стараемся и боремся, потому что любим свою страну и отдаёмся без остатка. Мы будет делать это и в дальнейшем. В матче с Сенегалом (в полуфинале турнира. — Прим. «Чемпионата») мы выложимся на 100%. Для меня важно видеть, что египтяне гордятся моими достижениями в футболе. Секрет победы? Мы играли с очень хорошим соперником, и каждый наш игрок отдал все силы. Вот и весь секрет», — приводит слова Салаха Transfer Sector в социальной сети X.