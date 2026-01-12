Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов прокомментировал трансфер Лукаса Веры в «Локомотив»

Михаил Галактионов прокомментировал трансфер Лукаса Веры в «Локомотив»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер полузащитника Лукаса Веры. 28-летний аргентинский хавбек перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2027/2028.

«Все прекрасно знали, что переход Веры срывался. Когда этот вариант появился, все его одобрили. Это внутренняя конкуренция, которая нас усилит. Такой отрезок времени без футбола не проходит бесследно, но у Лукаса есть время. Встраивание в команду — длительный процесс», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Лукас Вера выступал за «Химки» и «Оренбург».

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги медосмотра команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android