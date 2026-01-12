Михаил Галактионов прокомментировал трансфер Лукаса Веры в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер полузащитника Лукаса Веры. 28-летний аргентинский хавбек перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2027/2028.

«Все прекрасно знали, что переход Веры срывался. Когда этот вариант появился, все его одобрили. Это внутренняя конкуренция, которая нас усилит. Такой отрезок времени без футбола не проходит бесследно, но у Лукаса есть время. Встраивание в команду — длительный процесс», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Лукас Вера выступал за «Химки» и «Оренбург».