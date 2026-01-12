Галактионов: Баринов имеет большое влияние на игру «Локомотива» и даёт результат

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Дмитрии Баринове. Ранее появилась информация, что Баринов вскоре станет игроком ЦСКА.

«На сегодняшний день все футболисты готовятся к сборам и едут на них. Дмитрий Баринов — наш капитан, лидер, воспитанник. Все знают наше отношение к нему, это основополагающий игрок, который даёт результат. Мы в любом случае в золотой гонке. Всё, что касается переговорного процесса, клуб скажет. Но влияние Баринова на игру команды большое, и мы готовы к тому, чтобы он провёл этот отрезок с нами», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.