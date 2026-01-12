Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: Баринов имеет большое влияние на игру «Локомотива» и даёт результат

Галактионов: Баринов имеет большое влияние на игру «Локомотива» и даёт результат
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Дмитрии Баринове. Ранее появилась информация, что Баринов вскоре станет игроком ЦСКА.

«На сегодняшний день все футболисты готовятся к сборам и едут на них. Дмитрий Баринов — наш капитан, лидер, воспитанник. Все знают наше отношение к нему, это основополагающий игрок, который даёт результат. Мы в любом случае в золотой гонке. Всё, что касается переговорного процесса, клуб скажет. Но влияние Баринова на игру команды большое, и мы готовы к тому, чтобы он провёл этот отрезок с нами», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Капитан «Локомотива» Баринов рассказал, как провёл отпуск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android