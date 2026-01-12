В «Локомотиве» сделали заявление по ситуации с Дмитрием Бариновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитник команды Дмитрий Баринов отказался продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом. Ранее Баринов заявил, что «Локомотив» не предлагал ему новое соглашение.

«Команда успешно прошла медицинское обследование и в ближайшие полтора месяца проведёт три сбора в Абу-Даби, где сыграет ряд контрольных матчей. Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищённого периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырёхлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам.

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».