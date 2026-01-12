Михаил Галактионов высказался о возможном усилении «Локомотива» зимой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно. Он дал понять, что был бы не против новых подписаний.

«Мы всегда говорим о том, что нужно сохранить наш российский костяк команды. Тех, кто давал результат на этом отрезке. Каждой команде нужны свежая кровь и конкуренция. Если появятся игроки, которые могли бы нас усилить, будет принято решение о переходе», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.