Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов высказался о возможном усилении «Локомотива» зимой

Михаил Галактионов высказался о возможном усилении «Локомотива» зимой
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном усилении своей команды в зимнее трансферное окно. Он дал понять, что был бы не против новых подписаний.

«Мы всегда говорим о том, что нужно сохранить наш российский костяк команды. Тех, кто давал результат на этом отрезке. Каждой команде нужны свежая кровь и конкуренция. Если появятся игроки, которые могли бы нас усилить, будет принято решение о переходе», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Галактионов: Баринов имеет большое влияние на игру «Локомотива» и даёт результат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android