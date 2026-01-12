Галактионов ответил на вопрос о мотивации Баринова в «Локо» на фоне переговоров с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о мотивации Дмитрия Баринова играть за железнодорожников на фоне переговоров о переходе в ПФК ЦСКА.

«Различные разговоры начались уже давно. Мы видели высочайший профессионализм Баринова на этом отрезке. Вне зависимости от переговоров мы рассчитываем, что у него будет максимальная вовлечённость в игру команды», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом» — его не устроили предложенные условия. Футболист, по данным СМИ, принял решение перейти в ЦСКА.