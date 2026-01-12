Скидки
Стало известно, почему главный тренер ЦСКА Челестини одобрил обмен Дивеева на Лусиано

Стало известно, почему главный тренер ЦСКА Челестини одобрил обмен Дивеева на Лусиано
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини был одним из основных двигателей обмена защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду из «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В разговорах с руководством клуба Челестини сказал, что выиграть РПЛ без забивного форварда нельзя, а Гонду он считает топ-вариантом.

Также Челестини считал, что Дивеев не подходит под его игровую модель. Игорь привык играть низким блоком в спокойный футбол, а Челестини нужна высокая линия обороны и высокая интенсивность, под что Дивеев подходил плохо, по мнению Челестини», — добавил источник «Чемпионата».

