«Зачем куда-то переходить на старости футбольных лет?» Терёхин — о Баринове в ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА. Ранее появилась информация, что Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

«Дыма без огня не бывает. Может быть, ситуация такая, как произошла с Дивеевым. Наверное, сейчас утрясаются какие-то нюансы. 50 на 50, что Баринов останется в «Локомотиве». Разговоры идут, но не знаю, как получится. Я бы хотел, чтобы он остался в «Локомотиве». Он всю жизнь проиграл в «Локомотиве». Зачем куда-то переходить на старости футбольных лет?» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.