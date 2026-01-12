Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зачем куда-то переходить на старости футбольных лет?» Терёхин — о Баринове в ЦСКА

«Зачем куда-то переходить на старости футбольных лет?» Терёхин — о Баринове в ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА. Ранее появилась информация, что Баринов отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

«Дыма без огня не бывает. Может быть, ситуация такая, как произошла с Дивеевым. Наверное, сейчас утрясаются какие-то нюансы. 50 на 50, что Баринов останется в «Локомотиве». Разговоры идут, но не знаю, как получится. Я бы хотел, чтобы он остался в «Локомотиве». Он всю жизнь проиграл в «Локомотиве». Зачем куда-то переходить на старости футбольных лет?» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Локомотиве» сделали заявление по ситуации с Дмитрием Бариновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android