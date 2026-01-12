Игрок «Крыльев Советов» Ахметов назвал самые красивые стадионы в Европе и России

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», назвал самые красивые стадионы, на которых был в своей жизни.

— Самый красивый стадион, на котором был?

— «Краснодар». А в Европе — сейчас «Сантьяго Бернабеу» выглядит красиво после реконструкции. Там я был в качестве зрителя, когда ЦСКА играл, я травму получил, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.