Игрок «Крыльев Советов» Ахметов назвал самые красивые стадионы в Европе и России

Игрок «Крыльев Советов» Ахметов назвал самые красивые стадионы в Европе и России
Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», назвал самые красивые стадионы, на которых был в своей жизни.

— Самый красивый стадион, на котором был?
— «Краснодар». А в Европе — сейчас «Сантьяго Бернабеу» выглядит красиво после реконструкции. Там я был в качестве зрителя, когда ЦСКА играл, я травму получил, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.

