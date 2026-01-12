Умер бывший главный тренер «Алании» Роллан Курбис

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» француз Роллан Курбис умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает аккаунт Лиги 1 в социальной сети X.

Курбис работал в «Алании» в 2004 году. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав восемь побед. Роллан также тренировал «Марсель», «Бордо», «Тулузу», «Аль-Вахду», «Монпелье», «Аяччо» и некоторые другие клубы. Во время профессиональной карьеры футболиста Курбис выступал за «Монако» и греческий «Олимпиакос».

По состоянию на 2026 год футбольный клуб «Алания» из Владикавказа выступает в LEON Второй лиге А. В группе «Золото» команда занимает девятое место.