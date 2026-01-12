Скидки
Главный врач «Локомотива» рассказал о состоянии здоровья Пиняева перед зимними сборами

Главный врач «Локомотива» рассказал о состоянии здоровья Пиняева перед зимними сборами
Комментарии

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья полузащитника Сергея Пиняева перед зимними сборами.

«Сергей Пиняев вошёл в сезон только под самый конец его первой части. К сожалению, характер его травмы не позволял рисковать. Мы готовили его к полноценному возвращению, благо тренерский штаб пошёл навстречу и не форсировал его возвращение.

Сейчас Сергея ничего не беспокоит, но любая травма не проходит бесследно. Начиная от подвёрнутого голеностопа и заканчивая мышечными травмами, любое повреждение оставляет рубцы. Однако сегодня Пиняева ничего не беспокоит. В отпуске он прошёл полноценную программу, готовится в общей группе. Его не должно ничего лимитировать при грамотном отношении к подготовке и каждой тренировке. А Сергей — профессионал высокого уровня, он очень серьёзно заботится о своём теле и здоровье», — сказал Калюжный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

