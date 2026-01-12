Скидки
Колыванов: Гусев, Жирков и Шаронов будут работать с энтузиазмом, в футболе разбираются

Колыванов: Гусев, Жирков и Шаронов будут работать с энтузиазмом, в футболе разбираются
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о приглашении бывшего футболиста национальной команды Юрия Жиркова и экс-тренера «Рубина» Романа Шаронова в штаб главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Юрка Жирков ещё ни у кого не работал в тренерском штабе. Шаронов уже работал главным тренером. Остаётся 12 туров. Понятное дело, что Гусев со своими помощниками постараются добиться максимального результата. Насколько это будет сделано, сейчас сложно сказать. Гусев, Жирков и Шаронов поигравшие, в футболе разбираются. Наверное, будут работать с энтузиазмом.

У Гусева есть возможность подготовить команду на сборах. Интересно посмотреть, в какой футбол команда будет играть и как будут выглядеть физически. Особенно после всех высказываний, которые Ролан сделал полтора месяца назад. Ему надо доказывать свою состоятельность. «Динамо» будет сложно бороться за тройку. Основная задача — пройти как можно дальше в Кубке России. Результат не давит. Нужно удивлять, чтобы остаться в «Динамо». Гусеву дали шанс даже после неудачного отрезка в концовке. Мне кажется, Шаронов среди всей этой компании наиболее опытный как тренер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

