«Оренбург» объявил, что Роман Ерёменко находится на просмотре в клубе

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала состав команды на зимние сборы. В него вошёл и 38-летний полузащитник Роман Ерёменко. Около футболиста в списке была пометка «на просмотре».

Фото: ФК Оренбург

Интересно, что спустя несколько минут «Оренбург» удалил пост с составом на сборы и потом сделал его заново. Однако Ерёменко в списке уже не было.

Фото: ФК Оренбург

Финский игрок выступал в составе «Рубина» с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2017 год Ерёменко играл за ЦСКА, с 2018 по 2019 год — за «Спартак», с 2019 по 2021 год — за «Ростов». На текущий момент хавбек является футболистом финского клуба «Гнистан».

Среди российских клубов Ерёменко больше всего матчей провёл в составе казанской команды — 100. В этих встречах полузащитник отметился 17 голами и 17 результативными передачами.