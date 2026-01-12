«Барселона» стала первой с 2011 года командой, выигравшей Суперкубок два сезона подряд
Каталонская «Барселона» стала первой за последние 15 лет командой, которая выиграла два Суперкубка Испании подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36' 1:1 Винисиус Жуниор – 45+2' 2:1 Левандовски – 45+4' 2:2 Гарсия – 45+6' 3:2 Рафинья – 73'
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
Накануне, 11 января, прошёл матч за Суперкубок между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 отпраздновали сине-гранатовые.
Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» Мадрид со счётом 5:2.
