«Барселона» стала первой с 2011 года командой, выигравшей Суперкубок два сезона подряд

Каталонская «Барселона» стала первой за последние 15 лет командой, которая выиграла два Суперкубка Испании подряд. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football.

Накануне, 11 января, прошёл матч за Суперкубок между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 отпраздновали сине-гранатовые.

Таким образом, «Барселона» в 16-й раз в истории завоевала Суперкубок страны. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» Мадрид со счётом 5:2.