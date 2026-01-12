Экс-президент «Спартака» — о Родниной: может, давно завербовали. В Америке много прожила

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что любит смотреть фильмы о спорте. При этом он ни в коем случае не будет смотреть киноработу о трёхкратной олимпийской чемпионке, 10-кратной чемпионке мира в парном катании, ныне депутате Госдумы Ирине Родниной.

«Я просто не очень хорошо отношусь к самой Родниной. Я к ней прекрасно относился как к спортсменке и нашей советской гордости, но когда она стала депутатом и начала открывать рот… Мне даже фильм про неё смотреть не хочется. Не собираюсь смотреть фильм «Роднина», даже если заплатят. Роднина всё время что-то говорит не в кассу. Я часто говорил, что не все спортсмены у нас гении. Мне кажется, Роднина демонстрирует все свои недостатки с лихвой.

Тем более мы как-то аккуратненько забываем, но для меня удивительно, что человек, проживший много лет в Америке, причём не по служебной необходимости… Одна история — просто командировка, а другая — когда ты выбираешь определённую страну для своего комфортного проживания. Хрен его знает, что с тобой там произошло. Может, тебя уже давно завербовали, а ты сидишь в Госдуме. А у нас же любой депутат в ранге министра практически и допущен к гостайнам. Интересно получается. Человек заслуженный — всё понятно, но вы уверены, что Родниной можно, например, доверить гостайну?

Да, она давно вернулась из США, но только дочка у неё там живёт. А у нас потом удивляются, как так получается, что враг знает больше, чем мы сами. Так и получается: там поглядели, тут проглядели, здесь чем-то очаровались, а надо было не очаровываться, а поглубже рыть. Поэтому у меня такое настороженное отношение к Родниной», — приводит слова Червиченко Sport24.