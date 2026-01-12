Форвард «Краснодара» Кокшаров проходит медосмотр с «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров прибыл на медосмотр «Пари НН» вместе с командой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Нижегородцы проходят медицинское обследование перед выходом из зимнего отпуска.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Кокшаров близок к переходу из «Краснодара» в «Пари Нижний Новгород». При этом южный клуб будет обладать правом приоритетного выкупа Кокшарова. Отступные 21-летнего футболиста по контракту с «Пари НН» составят 500 млн рублей, если команда играет в Мир РПЛ, и 200 млн рублей — если в Лиге Pari. Контракт с Кокшаровым рассчитан на полтора года.