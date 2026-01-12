Скидки
Главная Футбол Новости

Ильзат Ахметов ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», ответил на вопрос о своём будущем в санкт-петербургском клубе.

— Какие планы на 2026 год? Готов и дальше цепляться за шанс в «Зените» или отпустить и пробовать что-то новое?
— Будем рассматривать по мере поступления предложений. Я не для кого двери не закрываю. Есть цель — хорошо подготовиться, ярко и результативно провести весеннюю часть, выполнить задачи команды и личные. А после сезона сесть и общаться с агентом, он будет решать, рассматривать варианты, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.

