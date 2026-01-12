Роберт Левандовски: каждая победа над «Реалом» — это большое событие

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по итогам матча за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 3:2 отпраздновали сине-гранатовые.

«Каждая победа над «Реалом» – это большое событие. Почти всё время они играли в низком блоке. Нам нужно было проявить терпение, перемещая мяч от одного фланга до другого.

Самое главное – это то, что у нас есть ещё один титул», — приводит слова Левандовского Madrid Universal в социальной сети X.