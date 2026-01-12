Скидки
Хавбек «Пари НН» Ермаков: будет неприятно, если Боселли покинет команду

Футболист «Пари НН» Никита Ермаков отреагировал на новости, что нападающий Хуан Боселли может покинуть команду и перейти в «Краснодар».

«Хуан в команде около трёх лет, он многое сделал для клуба. Он топовый игрок, конечно, будет неприятно, если он покинет команду, не хотелось бы терять такого футболиста, но это жизнь спортсмена», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

