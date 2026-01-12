Олег Терёхин: у Гусева вообще нет опыта, поэтому Шаронов поможет, а Жирков будет учиться

Российский экс-футболист Олег Терёхин оценил назначение Романа Шаронова и Юрия Жиркова в тренерский штаб московского «Динамо». Они заняли должности ассистентов главного тренера Ролана Гусеваа.

«Юра Жирков — футболистище. Однако мой коллега Саша Гришин правильно сказал, что Жирков в «Динамо» больше будет учиться. Больше опыта у Шаронова, он уже поработал — может быть, в каких-то ситуациях подскажет. У Ролана Гусева вообще нет никакого опыта — он же не работал нигде главным тренером. Такой вызов, поэтому и Шаронов поможет», — сказал Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.