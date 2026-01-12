Ильзат Ахметов: не за горами конец карьеры — 10 лет пролетели за мгновение

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», порассуждал на тему своего возраста.

— Недавно тебе исполнилось 28 лет. Чувствуешь в себе изменения?

— Возраст уже не молодой (улыбается). Самое время показывать стабильность, лучшую игру. Конечно, оглядываюсь назад — многое прошло, время очень быстро пролетело. Каких-то изменений в себе не чувствую, просто лет 10 прошли за мгновение. Ментально взрослею, на некоторые вещи по-другому смотрю.

— Пугает отметка в 30 лет?

— Задумываюсь, что не за горами конец карьеры. Такие мысли есть, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.