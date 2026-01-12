Скидки
В Федерации футбола Франции отреагировали на новость о смерти экс-тренера «Алании»

Пресс-служба Федерации футбола Франции отреагировала на новость о кончине бывшего главного тренера «Марселя» и владикавказской «Алании» Роллана Курбиса, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X.

«Сегодня с французской футбольной сцены ушёл не просто человек или личность, а уникальная личность. Роллан Курбис скончался в возрасте 72 лет. Федерация футбола Франции выражает искренние соболезнования его семье и близким», — сказано в сообщении пресс-службы Федерации футбола Франции.

Курбис работал в «Алании» в 2004 году. Под его руководством команда провела 26 матчей, одержав восемь побед. Роллан также тренировал «Марсель», «Бордо», «Тулузу», «Аль-Вахду», «Монпелье», «Аяччо» и некоторые другие клубы.

