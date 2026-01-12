Экс-спортдиректор «Локомотива» Баранник: у Баринова был шанс стать легендой клуба

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о полузащитнике и капитане железнодорожников Дмитрии Баринове, который вскоре может стать игроком ЦСКА.

«У каждой медали есть две стороны. Прекрасно понимаю сторону Баринова и клуба. Печально, когда воспитанники на закате карьеры выбирают что-то другое, а не дослужить клубу. Может, даже за меньшие коврижки, но остаться в сердцах болельщиков той единицей, которая была верна до конца. Но жизнь диктует свои условия. Если предложение кардинально отличается, то можно понять футболиста.

Но мы знаем много примеров, когда игроки становятся легендой клуба. Взять того же Тотти. У Баринова был такой шанс, может, ещё есть. Но если человеку предлагают лучшие условия, он имеет право выбрать, что для него лучше», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.