Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спортдиректор «Локомотива» Баранник: у Баринова был шанс стать легендой клуба

Экс-спортдиректор «Локомотива» Баранник: у Баринова был шанс стать легендой клуба
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о полузащитнике и капитане железнодорожников Дмитрии Баринове, который вскоре может стать игроком ЦСКА.

«У каждой медали есть две стороны. Прекрасно понимаю сторону Баринова и клуба. Печально, когда воспитанники на закате карьеры выбирают что-то другое, а не дослужить клубу. Может, даже за меньшие коврижки, но остаться в сердцах болельщиков той единицей, которая была верна до конца. Но жизнь диктует свои условия. Если предложение кардинально отличается, то можно понять футболиста.

Но мы знаем много примеров, когда игроки становятся легендой клуба. Взять того же Тотти. У Баринова был такой шанс, может, ещё есть. Но если человеку предлагают лучшие условия, он имеет право выбрать, что для него лучше», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
В «Локомотиве» сделали заявление по ситуации с Дмитрием Бариновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android