Колыванов: обмен Дивеева на Лусиано Гонду — выгодная сделка для ЦСКА и «Зенита»

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом» — сине-бело-голубые забрали защитника Игоря Дивеева, а армейцы получили нападающего Лусиано Гонду.

«Лусиано может сыграть и нападающего, и на фланге с уходом в середину. Дивеев — опытный игрок, хорошо себя зарекомендовавший. Понятно, что у него были травмы, но это качественный игрок. Если «Зенит» его берёт, значит, он им нужен. Выгодная сделка как для ЦСКА, так и для «Зенита». Лусиано в последнее время играл раз в пять матчей, а начинал неплохо. На лавочке прогрессировать не будешь. У нас тысячи таких примеров с неплохими футболистами. Непросто доказывать. Хорошая сделка для обоих клубов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

