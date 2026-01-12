Скидки
Созин: не понимаю критику перехода Лусиано Гонду в ЦСКА. При доверии будет много забивать

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе нападающего Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА.

«Я не понимаю критику трансфера Гонду в ЦСКА. Критикующие повторяют одно: это игрок запаса «Зенита», третий выбор. Давайте я напомню: в прошлом Лусиано был первым форвардом «Зенита». Он заиграл сразу же. В РПЛ только топовые форварды приходили и начинали так играть без раскачки: Веллитон, Вагнер, Думбия.

Лусиано нельзя называть слабым. Да, там что-то случилось в отношениях с Семаком. Конечно, тренер себе не враг, просто так оставлять футболиста без практики не будет. Но мы-то с вами видели, как Лусиано играет в футбол в России. Это не рассказы агентов, журналистов с его родины или аргентинских болельщиков. Лусиано показал это нам сам.

Если человеку не доверять – он сдаст. Так что ухудшение статистики Лусиано мне понятно. Но в ЦСКА он будет основным, ему будут доверять, играть он должен много. И забивать тоже. Мы увидим, что переход себя оправдает – я в этом уверен», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

