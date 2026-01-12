Созин: Дивеев был вожаком в ЦСКА, в «Зените» — лишится статуса. Боюсь, там он не заиграет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе центрального защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

«Между присутствием Дивеева в ЦСКА и «Зените» я уже вижу одну огромную разницу. Даже без матчей в новой команде. Игорь был лидером ЦСКА. На поле он – вожак, король, лидер. В каком-то смысле он был неприкасаемым. Отсюда из памяти вымываются его ошибки. Отсюда ему никогда не могли напихать партнёры: наоборот, Роша, Мойзес или Лукин за Игорем подчищали. Они понимали: лидеру позволено больше. Тем более Игорь забивал.

В «Зените» такого статуса, как в ЦСКА, у Дивеева не будет. Если Игорь сделает две неточные передачи из трёх – ему прилетит от лидеров уже «Зенита». Вендел может сразу пихнуть.

На таком фоне, с новыми партнёрами и легионерами Игорю будет гораздо сложнее. Сейчас он лишился своего статуса. Это ударит по уверенности, по качеству игры. В «Зените» не заиграл ни один российский защитник, хотя попыток было много. Алип играет периодически: после ошибок его сажают на лавку. Боюсь, что и Дивеев не заиграет.

Дай бог, чтобы я ошибался. И Игорь на деле доказал, что может быть лидером не только в ЦСКА, но и в «Зените», и в сборной России свой статус сохранит. Но из-за взаимодействия с новыми партнёрами я в этом сомневаюсь. Лусиано в ЦСКА будет играть больше, чем Дивеев в «Зените», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».