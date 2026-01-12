Матвей Кисляк: такого игрока, как Дмитрий Баринов, хотел бы видеть в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что хотел бы видеть в армейском клубе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее появилась информация, что Баринов вскоре станет игроком красно-синих. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

— Возможный трансфер Баринова в ЦСКА? Дмитрий очень хороший игрок для любого клуба в России.

— Болельщики ждут, что центр поля Кисляк — Обляков — Баринов будет очень мощным.

— Пока не могу прогнозировать. Сегодня — так, завтра — иначе. Но хотел бы видеть в ЦСКА такого игрока, как Баринов. Он и человек, и футболист хороший. Дмитрий уже много лет доказывает свою состоятельность, — приводит слова Кисляка Sport24.