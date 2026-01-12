Ильзат Ахметов: вроде пока не совсем старый — может быть, ещё сыграю в Лиге чемпионов

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», поделился воспоминаниями об игре в Лиге чемпионов.

— Эти ощущения от Лиги чемпионов уже забыты?

— Конечно. Но иногда вспоминаю, когда пересматриваешь матчи — теплота на душе. Помнится, как в «Лужниках» играли, тоже большое событие. Многие это могут не увидеть за всю карьеру. Мы это застали, дорогого стоит.

— Уже смирился с тем, что такого в карьере больше не будет?

— Да нет. Для себя бы так не говорил. Вроде пока не совсем старый — может быть, сыграю, — сказал Ахметов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Арендное соглашение Ахметова с «Крыльями» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, один гол и пять результативных передач.