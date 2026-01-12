Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о целях команды на вторую часть сезона

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что ждёт от второй части нынешнего сезона Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России бело-голубые, набрав 21 очко, занимают 10-е место в турнирной таблице.

— Провёл отпуск отлично, отдохнул, побыл дома, потренировался, так что всё хорошо. Даже соскучился по сборам.

— Чего ждёшь от возобновления сезона?

— Жду, что мы выправим ситуацию в таблице и будем бороться за Кубок. Думаю, это сейчас самое главное.

— На сборах «Динамо» сыграет с двумя китайскими командами в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge. Можешь оценить соперников?

— Пока не могу оценить соперников. В любом случае для нас это будет хороший опыт игры с иностранными командами. Есть хороший пример – наш Братский кубок. Сейчас сыграем с китайскими командами, одну из которых тренирует Леонид Слуцкий. Будет интересно посмотреть на их уровень и проверить наш.

— Какую цель ставишь для себя лично и для команды на вторую часть сезона?

— Себя от команды не буду отделять. Самое главное — результаты команды, нам всем важно выправить сложившуюся ситуацию в таблице, подняться как можно выше и удачно сыграть в Кубке. У нас хорошие шансы, так что будем усердно готовиться, — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.